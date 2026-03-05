Play-off de acesso à Premier League terá mais dois clubes a partir de 2026/27

A alteração vai permitir às equipas que terminarem nos sétimo e oitavo lugares do segundo escalão participar nos play-off de acesso à divisão principal, mantando o acesso direto à Premier League para o campeão e o vice-campeão do Championship.



Até agora, este torneio de final de época era disputado pelos terceiros, quartos, quintos e sextos classificados do Championship, que decidiam entre si a terceira vaga de acesso à Premier League.



Com o novo modelo, os clubes que terminarem a época regular nos terceiro e quarto lugares serão apurados diretamente para as meias-finais, que continuarão a ser disputadas a duas mãos.



Os restantes dois semifinalistas, serão encontrados numa eliminatória disputada a uma só mão, entre os quinto e oitavos classificados.



A final é disputada anualmente em maio, no Estádio do Wembley, em Londres.