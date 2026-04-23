Pogba acredita que Bruno Fernandes ganharia uma Bola de Ouro se estivesse no Manchester City

O antigo médio do Manchester United considera que Bruno Fernandes é um jogador de “alto nível” cuja dimensão futebolística não recebe o devido reconhecimento por não estar inserido num conjunto mais competitivo. Em declarações ao podcast Rio Ferdinand Presents, Pogba afirmou que o internacional português estaria “entre os três finalistas da Bola de Ouro” se representasse outro dos grandes clubes europeus.





“Se o colocasses no Manchester City, estaria na disputa pela Bola de Ouro”, disse Pogba, questionando no , questionando no podcast Rio Ferninand Present se o médio não estaria naturalmente entre os melhores do mundo caso fosse rodeado de jogadores de topo. Para o francês, a falta de títulos pesa decisivamente na avaliação individual: “Quando não ganhas, não pensamos em ti”.





Créditos: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge







Bruno Fernandes voltou a estar em evidência no último fim de semana ao somar a 18.ª assistência da época na Premier League, na vitória frente ao Chelsea, ficando a apenas duas de igualar o recorde da competição, partilhado por Thierry Henry e Kevin de Bruyne. O capitão do United soma ainda oito golos na presente temporada e tem sido elogiado internamente pelo impacto no grupo, com o guarda-redes Senne Lammens a destacar a sua influência no balneário.





Pogba, que deixou Old Trafford em 2022 para regressar à Juventus, reforçou a abrangência do jogo do português: “Está em todo o lado. Não para de correr, é inteligente, joga a um ou dois toques e sabe rematar”. Apesar disso, lembrou que o sucesso coletivo continua a ser determinante na corrida aos prémios individuais.





Fernandes chegou ao Manchester United em janeiro de 2020, proveniente do Sporting, por 47 milhões de libras. Desde então, realizou 322 jogos, marcou 106 golos e renovou recentemente a confiança no projeto do clube, recusando propostas milionárias da Arábia Saudita. O seu contrato é válido até 2027, com opção de prolongamento por mais um ano.





O Manchester United ocupa atualmente o terceiro lugar da Premier League, com 58 pontos, os mesmos do Aston Villa, quarto classificado.