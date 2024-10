Pogba disposto a abdicar de parte do salário para continuar na Juventus

"Vou ser um novo Pogba: com mais fome, mais sábio e mais forte. Este ano treinei sozinho com os treinadores e estou pronto para voltar à normalidade em 2025. Só tenho um desejo: jogar futebol", afirmou o médio em declarações ao jornal Gazzetta dello Sport.



O internacional gaulês referiu que pretende continuar a representar os italianos da Juventus, clube ao qual regressou em 2022/23.



"Estou pronto a abdicar de parte do meu salário para voltar a jogar pela Juve. Quero voltar. Hoje é impossível ver-me com outra camisola", acrescentou.



A suspensão por doping do futebolista internacional francês Paul Pogba foi reduzida de quatro anos para 18 meses, pelo que o campeão do mundo em 2018 pode voltar aos relvados em março de 2025.



"O erro foi não olhar para o que um profissional me deu. Repito: um profissional. Como muitos jogadores, tenho um chefe pessoal, um treinador e um fisioterapeuta, sempre foi assim. Não é uma questão de ler melhor o rótulo, foi-me dado por um profissional fora do clube. Mas não voltarei a fazer a mesma coisa, isso é certo", explicou.



O médio agradeceu ainda o apoio dos adeptos, bem como de antigos e atuais companheiros de equipa, mostrando-se empenhado em mostrar ao técnico Thiago Motta que pode ser opção.