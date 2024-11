Portista Deniz Gül estreia-se na convocatória da Turquia

Internacional nas seleções jovens pela Suécia, o jovem avançado dos 'dragões', de 20 anos, nascido em Estocolmo, optou por representar a Turquia a nível sénior e foi agora chamado pela primeira vez pelo selecionador Vincenzo Montella.



Na lista do treinador italiano continuam os dois jogadores do Benfica, Kökçü e Akturkoglu, já escolhas habituais de Montella, para os jogos com o País de Gales, em casa, em 16 de novembro, e com o Montenegro, fora, três dias depois, das duas últimas jornadas do Grupo 4 da Liga B das Nações.



Com quatro encontros disputados, a Turquia lidera, com 10 pontos, mais dois do que o País de Gales e seis do que a Islândia, sendo que o Montenegro ainda não pontuou.