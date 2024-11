Portugal condena agressões contra israelitas em Amesterdão

"É crucial promover a tolerância e o respeito, combatendo o antissemitismo e todas as formas de discriminação. Estes atos põem em causa os mais fundamentais valores europeus", escreveu o chefe da diplomacia portuguesa, numa mensagem difundida através das redes sociais.

De acordo com as autoridades dos Países Baixos, cerca de 60 pessoas foram detidas durante a madrugada em Amesterdão após confrontos entre supostos manifestantes contra a guerra em Gaza e um grupo de adeptos do Maccabi, um clube de futebol de Telavive.

Durante os incidentes, pelo menos dez pessoas ficaram feridas, tendo cinco adeptos israelitas sido hospitalizados.

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof, condenou os incidentes, afirmando-se "horrorizado pelos ataques antissemitas contra cidadãos israelitas".

Schoof - que lidera um governo de coligação, após a vitória do partido de extrema-direita e anti-islâmico de Geert Wilders nas eleições legislativas de 2023 - garantiu, em contacto telefónico com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que "os responsáveis vão ser identificados e julgados".