Portugal está quase nas meias-finais da Liga das Nações

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Out, 2018, 08:07 / atualizado em 15 Out, 2018, 08:07 | Futebol Internacional

Este domingo a Itália foi vencer à Polónia por 1-0 e adiou a qualificação imediata da equipa das quinas.



Em Chorzów, onde, há três dias Portugal venceu por 3-2, os italianos impuseram-se graças a um golo marcado pelo defesa Cristiano Biraghi, aos 90+2 minutos, mantendo-se na corrida pelo apuramento para a fase final, da qual os polacos já estão afastados.



Em novembro Portugal desloca-se a Itália para defrontar a equipa nacional transalpina. Um empate nesse jogo dá o apuramento imediato de Portugal. Se os italianos vencerem ficam com mais um ponto que os portugueses mas fecham a sua participação na fase de grupos enquanto Portugal ainda terá de receber a Polónia três dias depois.



Portugal, campeão europeu em título, totaliza seis pontos, mais dois do que a Itália -- à qual se impôs por 1-0, no Estádio da Luz, em Lisboa -, e mais cinco em relação à Polónia, adversários que defrontará, em Milão, em 17 de novembro, e em Guimarães, em 20 do mesmo mês.





Este domingo em jogo de caráter particular Portugal venceu a Escócia por 3-1, com golos de Hélder Costa, Éder e Bruma.







O treinador nacional, Fernando Santos, ficou satisfeito com o trabalho realizado pelos jogadores habitualmente menos utilizados.









Éder regressou à seleção e logo com um golo, a última vez que marcou tinha sido na final do Euro’2016. O jogador ficou satisfeito com o golo marcado e a exibição da equipa.









Fernando Santos continua a aumentar o lote de jogadores que se estrearam pelas suas mãos na seleção portuguesa.





Hélder Costa, Pedro Mendes e Cláudio Ramos são os últimos estreantes aumentando para 36 o lote de futebolistas que ganharam o estatuto de internacional com o atual selecionador.





A comitiva portuguesa não pernoitou na Escócia. Após o jogo, os jogadores lusos viajaram de imediato para os países onde jogam para se integrarem rapidamente nos clubes.