Portugal sobe ao sexto lugar do ranking da UEFA

Com a combinação de pontos e bónus da última jornada da fase de liga da competição, os números portugueses ultrapassaram os dos neerlandeses e afastaram-se ainda mais da Bélgica, que se mantém na oitava posição.



Ao fim de oito jornadas de grandes expectativas e constantes aproximações à pontuação dos Países Baixos, Portugal chegou aos 67,366 pontos, somando 1,650 nesta dupla jornada. Os neerlandeses, por outro lado, mantiveram-se com os mesmos 66,429 pontos com que chegaram aos encontros desta quarta-feira.



O triunfo do Sporting nos últimos minutos de jogo sobre o Athletic Club valeu o sétimo lugar e o apuramento direto dos leões para os ‘oitavos’.



O Benfica também precisou de esperar até ao último lance para assegurar a continuidade na prova milionária. A precisar de um golo para ultrapassar o Marselha e chegar ao 24.º lugar e último de acesso ao play-off, o guarda-redes Trubin selou o 4-2 frente ao Real Madrid.



As derrotas de Ajax e PSV, e consequente afastamento da Champions para ambos os clubes, vieram facilitar as contas dos portugueses na luta pela sexta posição.



A nova vantagem de 0,937 pontos está, ainda assim, sujeita a alterações. FC Porto e SC Braga, que já asseguraram, pelo menos, a presença no play-off, encerram esta quinta-feira a sua participação na fase de liga da Liga Europa e deverão contribuir para a classificação final de Portugal.



Por outro lado, Feyenoord (26.º) e Go Ahead Eagles (30.º) enfrentam desafios exigentes e o Utrecht já está eliminado. Do conjunto de seis emblemas neerlandeses nas competições europeias, apenas AZ Alkmaar já garantiu a continuidade na Liga Conferência.



As contas do ranking da UEFA interessam especialmente para que Portugal consiga assegurar uma terceira vaga na Liga dos Campeões para 2027, tal como em 2023/24. Para isso, as equipas nacionais só têm de garantir a sexta posição até ao final da temporada.