Português Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo

“Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim”, anunciou o clube brasileiro, nas redes sociais, acrescentando: “O treinador assinou contrato nesta quarta-feira, com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal”.



Ainda de acordo com o Flamengo, Leonardo Jardim “chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias” e vai ser “apresentado à imprensa na quinta-feira, após o treino da manhã”.



O técnico português, que conquistou o campeonato francês pelo Mónaco e o título asiático pelo Al Hilal, está de volta ao Brasil cerca de três meses após a saída do Cruzeiro, de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

Ao comando da equipa mineira, Jardim, de 51 anos, alcançou o terceiro lugar no campeonato brasileiro e levou o clube às meias-finais da Taça do Brasil, garantindo vaga direta na Libertadores — a principal competição continental de clubes da América do Sul — na época passada.



O anúncio de Leonardo Jardim como novo treinador do atual campeão brasileiro surge na sequência da demissão de Filipe Luís pouco depois de golear o Madureira (8-0) e apurar o ‘mengão’ para a final do campeonato de futebol do Rio de Janeiro.



O ex-futebolista internacional brasileiro foi surpreendido com a decisão do Flamengo, que lhe foi comunicada pelo diretor executivo, o português José Boto.



Filipe Luís, que terminou a carreira de jogador nos ‘rubro negros’ em 2023, assumiu a equipa principal poucos meses depois e, à frente do Flamengo, conquistou como treinador uma Taça dos Libertadores, um campeonato brasileiro, uma Supertaça, uma Taça do Brasil e um campeonato carioca.



A saída de Filipe Luís, quase dois anos depois de ter assumido o cargo, acontece num momento em que a equipa tem sofrido várias críticas, após a derrota na final, a duas mãos, da Supertaça sul-americana e quando no campeonato tem quatro pontos em três jogos.

