Português Nélson Santos é o novo treinador da moçambicana Associação Black Bulls

No anúncio sobre a contratação de Nélson Santos, de 41 anos, a ABB destaca o compromisso, a ambição e o perfil competitivo para a nova etapa desportiva, que surge depois de a equipa ter terminado o Moçambola 2025 em segundo lugar, falhando a renovação do título, conquistado pela União Desportiva do Songo.



Nélson Santos construiu grande parte do seu percurso profissional em Portugal, onde integrou equipas técnicas do Belenenses, Marítimo, B-SAD, Mafra e, mais recentemente, do Tondela, onde desempenhou funções de treinador-adjunto principal já esta temporada.



O técnico regressa assim a Moçambique, onde já trabalhou no Costa do Sol e nos Ferroviários de Maputo e de Nampula, sendo esta a sua quarta experiência no futebol moçambicano. Em 2017, conquistou a Taça de Moçambique ao serviço do Costa do Sol.



Além da experiência em Portugal e em Moçambique, Nélson Santos foi ainda treinador-adjunto no Al-Hilal Omdurman, do Sudão, do Nogoom FC, do Egipto, e do Gangwon, da Coreia do Sul.



A Associação Black Bulls, clube do futebol moçambicano com nove anos de existência, conquistou o Moçambola em 2021 e 2024 e a Taça de Moçambique em 2023.



Na temporada de 2025, terminou o campeonato na segunda posição, numa época marcada por sucessivos reajustes do calendário e interrupções, que arrancou apenas em 17 de maio, após o adiamento da data inicial de 26 de março, e foi suspensa em julho devido a dificuldades logísticas relacionadas com o transporte aéreo das equipas, associadas a dívidas acumuladas dos clubes.



Ao encerrar oficialmente a época, em 19 de dezembro de 2025, a duas jornadas das 26 previstas, a liga moçambicana confirmou o Songo como campeão nacional, decisão tomada devido à impossibilidade de concluir a prova dentro do calendário desportivo e às limitações financeiras que afetaram a maioria dos clubes.



A ABB foi derrotado, em dezembro, na final da Taça de Moçambique, nas grandes penalidades, pela a União Desportiva do Songo.

