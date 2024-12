Premier League expulsa árbitro que insultou Jürgen Klopp e Liverpool

Após a conclusão da investigação sobre a conduta de Coote, a sua ligação à Premier League termina com efeito imediato. As ações de Coote constituem uma violação grave ao seu contrato”, justificou a Associação de Árbitros de Inglaterra (PGMOL).



Em comunicado, a PGMOL revela que Coote pode recorrer desta decisão, além de assegurar que ajudará na medida possível para garantir o seu bem-estar.



O árbitro britânico ganhou mediatismo quando, recentemente, foi apanhado num vídeo, durante a pandemia de covid-19, a classificar Klopp de “arrogante” e “alemão canalha”, assumindo não gostar do técnico germânico pelo facto de, após um jogo, este o ter “acusado de mentir”.



Jürgen Klopp deixou o Liverpool no fim da época passada, após nove anos ao comando dos ‘reds’, sendo substituído pelo neerlandês Arne Slot.



David Coote está igualmente a ser investigado por suposta manipulação de um jogo quando, em 2019, exibiu um cartão amarelo a um futebolista para que um amigo alegadamente pudesse beneficiar do facto em termos de apostas desportivas.



Segundo o jornal The Sun, em 2019, Coote admoestou Ezgjan Alioski, do Leeds United, e depois enviou uma mensagem a um amigo: “Espero que o tenha colocado, como falámos”.



No verão, os tabloides ingleses mostraram ainda vídeos de Coote a cheirar um pó branco, supostamente cocaína, um dia depois de ter sido árbitro assistente no VAR de um jogo do Campeonato da Europa.