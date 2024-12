Prémio "The Best" entregue pela FIFA em Doha

Na cerimónia, que decorrerá, com um jantar de gala, em Doha, será igualmente distinguida a melhor futebolista feminina, numa lista de 16 jogadoras, da qual volta a fazer parte Aitana Bonmati, média do "Barça" que foi a premiada em 2023.A FIFA atribuirá também "The Best" nas categorias de melhor treinador/treinadora de equipa feminina e de equipa masculina, bem como de melhor guarda-redes e do melhor golo, em masculinos e femininos.Portugal conta com Ruben Dias (Manchester City) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr) na eleição para melhor 11 masculino, numa votação que pode também recair em Nicolas Otamendi (Benfica) e Viktor Gyökeres (Sporting), melhor marcador do ano, com 61 golos.