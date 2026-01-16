Presidente do Besiktas confirma: “O Benfica fez uma proposta por Rafa”

Serdar Adali assegurou que recebeu “uma oferta” e está em negociações com o Benfica para a saída de Rafa do Besiktas. No entanto, ainda sem acordo entre as partes.



“Rafa poderá sair e jogar no Benfica se a proposta for pelo valor que queremos”, revelou em conferência de imprensa.



O Besiktas exigia 15 milhões de euros para libertar Rafa Silva. Entretanto, a imprensa turca avança que o clube está disposto a baixar as exigências até aos 10 milhões de euros.



Em Portugal, depois de ser noticiada a impossibilidade de o Benfica fazer qualquer esforço financeiro pelo jogador, já se fala numa verba de cinco milhões de euros proposta ao Besiktas, valor insuficiente para a direção das águias negras de Istambul.



“Se essa oferta não chegar, o Rafa Silva ficará aqui. O valor que pagarmos de salário não é muito importante para nós”, concluiu o Serdar Adali.



Enquanto espera por uma proposta válida, o Besiktas já colocou o nome do avançado de 32 anos na lista de possíveis saídas. Tal como o médio Demir Tiknaz, que jogou no Rio Ave na época passada, e o avançado Tammy Abraham, cedido pela Roma, Rafa é um dos três jogadores que pode deixar o clube neste mercado de inverno, confirmou o presidente do Besiktas.



Rafa Silva cumpre a segunda temporada em Istambul, com 23 golos e 15 assistências em 65 partidas disputadas. O jogador não joga desde 2 de novembro e tem contrato válido até junho de 2027.



O ex-internacional por Portugal chegou ao Benfica em 2016, onde atuou durante oito temporadas. O regresso pode dar-se dez anos depois, desde a primeira vez em que pisou o relvado da Luz pelo Benfica, clube pelo qual conquistou três títulos de campeão nacional, duas Taças de Portugal e três Supertaças.