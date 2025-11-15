Presidente do Besiktas. "Não acredito que o Benfica vá seguir o caminho errado"

"Não acho que o Benfica vá seguir o caminho errado contra nós. Temos uma boa relação. Se realmente quisessem o Rafa, ligariam e iriam dizer-nos. Não escolheriam dar uma volta enorme", referiu o presidente das águias negras.



As declarações surgiram numa conferência de imprensa realizada pelo clube turco para abordar o futuro do jogador, que tem manifestado o desejo de sair.



Ameaça de recurso à FIFA



A imprensa desportiva relata que Adali ameaçou recorrer à FIFA caso Rafa tente forçar a sua saída do clube turco. De acordo com o presidente, "ninguém pode sair simplesmente porque quer".



A imprensa turca também noticiou que o presidente do Besiktas terá exigido 15 milhões de euros para libertar Rafa. A suposta conversa com o jogador terá ocorrido depois de o seu empresário ter telefonado para Adali.



O treinador do Besiktas, Sergen Yalcin, também comentou a situação, afirmando que "o homem não fala".



Rafa Silva pediu, entretanto, autorização para se ausentar dos treinos até sábado, 15 de novembro, para se reunir com a família e o empresário.