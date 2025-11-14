"Se trouxeres 15 milhões, podes ir", terá dito presidente do Besiktas a Rafa Silva

A polémica intensificou-se com a divulgação de detalhes de reuniões entre o presidente do Besiktas, Serdal Adali, e Rafa Silva, que terá manifestado a sua insatisfação no clube.





Segundo relatos do jornal turco Fanatik, a situação azedou ainda mais após uma chamada telefónica entre o empresário de Rafa e Adali. Em resposta, o presidente do Besiktas terá exigido 15 milhões de euros para a libertação do jogador.

A imprensa turca tem relatado uma série de eventos que colocaram o ex-jogador do Benfica no centro de uma crise interna, com a possibilidade de uma saída em janeiro ou, num cenário mais drástico, o abandono dos relvados.O desentendimento com o treinador Sergen Yalcin é outro ponto de discórdia, com Rafa a ter falhado um jogo e, mais recentemente, um treino, alegadamente devido a dores musculares que a imprensa turca questiona.A situação atingiu um novo nível de preocupação quando começaram a circular notícias de que Rafa Silva estaria a ponderar seriamente terminar a sua carreira profissional. Perante a gravidade da situação, o Besiktas viu-se obrigado a agir. O clube anunciou, através de comunicado, a realização de uma conferência de imprensa para sábado, 15 de novembro, onde o presidente Serdal Adali e o treinador Sergen Yalcin abordarão o futuro do jogador. O jogador recebeu autorização para se ausentar do clube até lá para se reunir com a família e o empresário.Enquanto a situação se desenrola em Istambul, já há quem especule sobre os próximos passos do jogador, com um possível regresso ao Benfica a ser mencionado, apesar das dificuldades que a negociação poderá implicar.O desfecho desta novela parece cada vez mais próximo, e a conferência de imprensa de sábado poderá ser decisiva para o futuro do craque português.