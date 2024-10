Presidente do Montpellier despediu treinador pela televisão

O despedimento de Michel Der Zakarian foi anunciado em direto pelo presidente do Montpellier, Laurent Nicollin, após a derrota com caseira com o Marselha, a terceira consecutiva para a Liga.”, afirmou o presidente em declarações à estação televisiva DAZN.Em tom irónico, Nicollin acrescentou: “”.O presidente assumiu que dispensar o treinador “” e reforçou a necessidade imperiosa de a equipa vencer na próxima jornada.Laurent Nicollin referiu ainda não ter ainda substituto para Michel Der Zakarian, admitindo que “está à procura de alguém “disposto a 'sujar'" as mãos e que pegue numa equipa em dificuldades”.Der Zakarian, antigo defesa internacional arménio, alinhou durante mais de uma década no Montpellier e, depois de terminar a carreira como futebolista, assumiu funções de treinador-adjunto no clube.Após passagens pelo Nantes e pelo Clermont, Der Zakarian, atualmente com 61 anos, voltou ao clube entre 2017 e 2021, saindo depois para o Brest.Em 2022, voltou a assumir o cargo de treinador do Montpellier, atual último classificado da Liga francesa, em igualdade pontual (quatro) com o Angers, penúltimo.