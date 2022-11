Primeiro empate do Mundial no jogo entre EUA e País de Gales

Primeira parte dominada pelos Estados Unidos, fosse a pressionar, na troca de bola ou mesmo a ter a iniciativa de jogo. Uma disponibilidade que deu frutos a cerca de 10 minutos do intervalo, com Timothy Weah a desmarcar-se na área e a fuzilar (1-0) as redes galesas.Numa segunda parte mais "mexida", o País de Gales tentou virar o rumo dos acontecimentos, arriscando mais e de forma mais acutilante, embora, até nesse capítulo, a defesa norte-americana ia mostrando eficácia.Gareth Bale bem tentou tornar-se decisivo neste regresso, 64 anos depois, do País de Gales ao palco de um Mundial de futebol, mas o coletivo dos EUA contava também com a elasticidade do guarda-redes Matt Turner, que voou alto para defender um cabeceamento que levava "selo" de golo.