Proeza do Palmeiras vale final da Libertadores

O treinador do “Verdão”, Abel Ferreira, prometeu uma “noite mágica” e cumpriu. Apesar da defesa compacta dos equatorianos, o Palmeiras conseguiu encontrar espaços e marcou os quatro golos necessários para passar à próxima fase.Assim, o Palmeiras vai em busca do seu quarto título continental, depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021.O primeiro golo da noite surgiu aos 19 minutos, por Ramón Sosa, que surpreendeu o guarda-redes Alexander Domínguez com uma cabeçada.Aos 45+5, Fuchs concretizou com eficiência uma jogada ensaiada de bola parada e conseguiu cumprir metade da missão antes do final da primeira parte.A equipa treinada por Tiago Nunes pouco ameaçou, apostou em defender a vitória da semana passada no estádio Rodrigo Paz Delgado, mas sem muitas armas, e acabou por perder o rumo em várias ocasiões.Aos 67 minutos, Raphael Veiga, que acabara de entrar, recebeu um passe de Vitor Roque e empurrou a bola para o centro da baliza, desviando-a do guarda-redes equatoriano e marcando o terceiro golo, que empatou o resultado.Foi igualmente Veiga quem, minutos depois, marcou um penálti que selou a vitória, na sequência de uma falta de Gruezo, que derrubou Allan dentro da área.Vitor Roque estava encarregado de cobrar o penálti, mas cedeu a bola a Veiga, que chutou para o meio da baliza e abriu a “via verde” ao Palmeiras para disputar a final da Libertadores sem ter que se submeter ao desempate por marcação de grandes penalidades.Depois de seis minutos de descontos, o árbitro soprou o apito pela última vez, dando por concluída uma partida em que Abel Ferreira comemorou com lágrimas cinco anos no comando do clube, num jogo de casa cheia.A Libertadores será disputada entre brasileiros: o Flamengo espera pelo Palmeiras no estádio Monumental, em Lima, no dia 29 de novembro, na segunda vez que as duas equipas se enfrentam numa final da principal competição no continente.