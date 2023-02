PSG volta aos triunfos em Montpellier e lidera a Ligue 1

O conjunto parisiense poderia ter ido para o intervalo em vantagem, mas Kylian Mbappé não foi capaz de bater o guarda-redes Lecomte de penálti, em dois momentos, depois do árbitro mandar repetir o castigo máximo, aos 10 minutos. Aos 21, o avançado gaulês deixou o relvado com queixas físicas.



O 0-0 no Estádio de la Mosson só foi desfeito no segundo tempo, aos 55 minutos, por intermédio do espanhol Fabian Ruiz, que, aos 72, serviu o argentino Lionel Messi (72) para o segundo.



O médio Warren Zaire-Emery, de 16 anos, foi lançado por Christophe Galtier para fechar a contagem, aos 90+2 minutos, pouco depois de Arnauld Nordin ter encurtado distâncias para o Montpellier (14.º posicionado).



No PSG, os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha foram titulares, enquanto Renato Sanches entrou ainda na primeira parte, para render o espanhol Sérgio Ramos.



Após dois jogos sem vencer, o PSG passa a somar 51 pontos, contra os 46 do Marselha (segundo classificado) e 45 do Lens (terceiro), que teve em campo David Costa, internacional sub-21 por Portugal.