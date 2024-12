Rafa Mir regressa três meses depois no Valência

O futebolista Rafa Mir regressou esta quarta-feira aos convocados do Valência, para o jogo com o Ejea, da Taça do Rei de Espanha, após três meses de ausência dos relvados, que coincidiu com a investigação por crimes de agressão sexual.

Mir, de 27 anos, foi detido em 31 de agosto, por alegados crimes de agressão sexual cometidos contra uma mulher, de 21 anos, tendo sido libertado, mas com aplicação de medidas de coação, designadamente, obrigação de apresentações periódicas às autoridades e proibição de contacto com a autora da queixa.



O avançado, emprestado ao Valência pelo Sevilha, foi também suspenso por dois jogos pelo clube no qual alinham os portugueses Thierry Correia e André Almeida, e, após ter cumprido essa punição, agravou uma lesão muscular, o que o manteve afastado das competições até agora.