Rafa Silva responde em comunicado ao Besiktas

Agência do avançado português Rafa Silva admitiu que este pediu para sair do clube turco, em outubro, mas salientou que "não quer ouvir propostas enquanto estiver sob contrato". A reforma não está em cima da mesa, pode ler-se.





O comunicado afirma que o jogador não vai terminar a carreira e que irá respeitar o contrato com o Besiktas até ao último dia, apelando ao bom senso para que se encontre um caminho que vá ao encontro do interesse comum, rejeitando qualquer tipo de "chantagem" da sua parte ou da agência.



Anteriormente, o presidente do Besiktas tinha feito declarações onde ameaçava recorrer à FIFA e afirmava que Rafa Silva tomaria uma decisão final no próprio sábado (dia 15 de novembro), após ter pedido para se ausentar dos treinos. O treinador do Besiktas também referiu que Rafa Silva não falava com o clube e que a comunicação estava a ser feita através do seu agente, que estaria a fazer "ameaças" para uma rescisão.