Rafael Leão marca na vitória do AC Milan

(Com Lusa)

Os milaneses, que ocupam o segundo lugar da Serie A, dominaram o encontro perante o 17.º classificado (primeira equipa acima da zona de despromoção), mas apenas respiraram de alívio aos 90 minutos, quando o defesa sérvio Strahinja Pavlovic inaugurou o marcador, após cruzamento do médio croata Luka Modric.Quatro minutos mais tarde, numa altura em que a equipa anfitriã procurava com sofreguidão restabelecer o empate, os ‘rossoneri’ ampliaram a vantagem, através de um rápido contra-ataque conduzido pelo avançado francês Christopher Nkunku, que ofereceu o nono golo no campeonato a Rafael Leão, totalista no ataque do AC Milan.O avançado português, que tinha desperdiçado a melhor oportunidade dos visitantes aos 60 minutos, com um remate sobre a barra quando tinha apenas o guarda-redes adversário pela frente, juntou-se ao dinamarquês Rasmus Hojlund (Nápoles), ao argentino Nico Paz e ao grego Anastasios Douvikas (ambos do Como) no segundo lugar da lista dos melhores marcadores, atrás do argentino Lautaro Martinez (Inter de Milão), autor de 14 golos.O AC Milan manteve o atraso de 10 pontos para o líder e rival Inter de Milão, a uma semana exata do dérbi entre ambos, na 28.ª ronda da competição, e a vantagem de quatro pontos para o campeão Nápoles (terceiro colocado), que a Roma (quarta) procura voltar a igualar ainda hoje, quando receber a Juventus (sexta).