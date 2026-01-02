Rafael Leão promove AC Milan à liderança provisória com golo em Cagliari

Na deslocação à Sardenha, para a 18.ª jornada da Serie A, o empate só foi desfeito aos 50 minutos, com a finalização do extremo internacional português, correspondendo a uma assistência do francês Adrien Rabiot.



Rafael Leão voltou ao ‘onze’ de Massimiliano Allegri - e jogou até ser substituído aos 69 minutos -, após ter falhado três jogos e praticamente um mês de ausência, assinando o sexto golo na competição, o terceiro a valer triunfos, depois do ‘bis’ frente à Fiorentina (2-1) e na receção à Lazio (1-0), em 11 jogos.



O AC Milan, que hoje estreou o avançado alemão Niclas Füllkrug (ex-West Ham), procura o seu 20.º ‘scudetto’, que lhe escapa desde 2021/22 e lidera a Serie A, com 38 pontos, em 17 jogos – empreendendo uma série de 16 sem perder –, relegando provisoriamente para o segundo lugar o rival Inter, que soma 36 e recebe o Bolonha, no domingo.



No mesmo dia, o campeão Nápoles, terceiro, com 34, visita a Lazio, em Roma.



O Cagliari, do defesa-central português Zé Pedro, não perdia há dois jogos e permanece no 14.º lugar, com 18.