Raffaele Palladino vai treinar a Fiorentina

O treinador, de 40 anos, chega à Fiorentina depois de uma curta carreira, iniciada há três temporadas nos juniores do Monza e que prosseguiu com o ex-futebolista a levar a equipa principal ao 11.º e 12.º lugares na Serie A.”, referiu Palladino face à mudança para Florença.Na Fiorentina, o treinador sucede a Vincenzo Italiano, que no domingo anunciou a saída após três épocas, em que foi finalista vencido da Taça de Itália (2023) e duas vezes da Liga Conferência Europa (2023 e 2024), a última diante dos gregos do Olympiacos, na semana passada.