Raphaël Guerreiro falha próximos jogos do Bayern e fica com Euro em dúvida

O clube germânico não comunicou a duração precisa da ausência do jogador luso, tendo apenas referido que vai falhar "os próximos encontros", numa altura em que faltam aos bávaros disputar três ou quatro jogos: a segunda mão da meia-final da `Champions`, dois jogos da Bundesliga e, eventualmente, a final da liga `milionária`, caso supere o Real Madrid na próxima quarta-feira.

Guerreiro, 30 anos, saiu ainda durante a primeira parte do encontro de sábado frente ao Estugarda, que o Bayern perdeu 3-1, tendo sofrido, segundo o que o clube revelou, uma lesão ligamentar e capsular no tornozelo.

Esta lesão do internacional português vem lançar dúvidas sobre a sua recuperação a tempo para o Europeu, o qual vai decorrer na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho, tendo Portugal ficado integrado no Grupo F, juntamente com República Checa, Turquia e Geórgia.