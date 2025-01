Raphaël Guerreiro marca na goleada do Bayern

Guerreiro fez o segundo golo da partida, aos 12 minutos, com Sané a "bisar", aos sete e 48, Kane a marcar de penálti, aos 26, e Gnabry a fechar a contagem, aos 66.



A vitória sem contestação do líder da Bundesliga permite-lhes responder ao triunfo do campeão em título, o Bayer Leverkusen, que na terça-feira tinha batido o Mainz (1-0), e voltar a cifrar em quatro pontos a vantagem na frente.



Já o Leipzig, próximo adversário do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, na quarta-feira, foi perder a casa do Estugarda, por 2-1, acabando o jogo sem Sesko e Openda, expulsos aos 85 e 88, respetivamente.



Tinha sido o esloveno a marcar o primeiro, aos 10 minutos, mas a equipa da casa "virou" no segundo tempo, por Bruun Larsen (50) e Woltemade (60), elevando o Estugarda aos 29 pontos, na quinta posição, a um do Leipzig, quarto.