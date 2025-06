Raphael Guerreiro quer regressar à seleção lusa no apuramento para o Mundial2026

“Falei com o selecionador e disse-lhe que esta época queria fazer uma pausa da seleção por causa das muitas lesões que tive na minha carreira. Era importante para mim fazer esta pausa. Ele percebeu o que eu pretendia. Agora, quero voltar e vou falar com o selecionador antes da próxima convocatória”, afirmou na segunda-feira Raphael Guerreiro.



O jogador de 31 anos falava aos jornalistas no Bank of América Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, na véspera do seu clube, o Bayern Munique, defrontar o Benfica, na terceira e última jornada do Grupo C do Mundial de clubes.



Campeão europeu com Portugal em 2016, Guerreiro fez o ultimo jogo ainda na fase de apuramento para o Euro2024, em 19 de novembro de 2023, na vitória por 2-0 sobre a Islândia, em Alvalade, na última ronda da qualificação.



Devido a lesão, o lateral falhou a fase final do Europeu que decorreu na Alemanha e, com a devida autorização de Roberto Martínez, ficou de fora de todos os jogos de Portugal na Liga das Nações, que culminou com a conquista do título ainda neste mês de junho, em Munique, na Alemanha.



Guerreiro espera agora voltar a vestir a camisola de Portugal em setembro, no arranque do apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, com a equipa das ‘quinas’ a defrontar nesse mês a Arménia, em Erevan, e a Hungria, em Budapeste. A Irlanda é a outra equipa incluída no Grupo F.