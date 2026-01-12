Real Madrid despede Xabi Alonso

O Real Madrid chegou a acordo com o treinador espanhol para a rescisão do contrato e Álvaro Arbeloa é o novo treinador dos ‘merengues’. O antigo jogador de Real Madrid e colega de equipa de Xabi Alonso sobe ao comando técnico do plantel principal vindo da equipa B.



“O Real Madrid comunica que, em mútuo acordo entre o clube e Xabi Alonso, decidiu-se pelo fim da etapa do treinador da primeira equipa. Xabi Alonso terá sempre o carinho e a admiração de todo o madridismo, porque é uma lenda do Real Madrid e representou em todos os momentos os valores do nosso clube. O Real Madrid será sempre a sua casa. O nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua equipa técnica o trabalho e a dedicação durante todo este tempo, e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa das suas vidas”, lê-se no comunicado emitido esta segunda-feira.



Xabi Alonso tinha regressado a Espanha no final da temporada 2024/25, a tempo de ainda disputar o renovado Mundial de Clubes, sucedendo a Carlo Ancelotti. Esta época, o técnico dirigiu os ‘merengues’ em 28 partidas, somando 20 vitórias ao serviço do Real.



Enquanto jogador, o espanhol alinhou em 238 jogos pelo Real Madrid, entre 2009 e 2016, e conquistou duas ‘Champions’, um Mundial de Clubes e um campeonato.



A derrota frente ao rival Barcelona, na disputa do troféu da Supertaça espanhola ditou o fim da ligação entre o treinador e o clube, que é segundo na La Liga, a quatro pontos do Barcelona.



Na Liga dos Campeões, competição em que visita o Benfica, a 28 de janeiro, Xabi Alonso somou quatro vitórias e duas derrotas e é sétimo na tabela da fase de liga.