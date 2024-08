Real Madrid empata em Maiorca na abertura da La Liga

O Real Madrid iniciou a defesa do título de campeão espanhol de futebol com um empate (1-1) no reduto do Maiorca, que frustrou a estreia do avançado francês Kylian Mbappé na La Liga.

Dias depois de ter vencido a Supertaça Europeia (2-0 à Atalanta), a equipa orientada pelo italiano Carlo Ancelotti até abriu o jogo a marcar, num excelente remate do extremo brasileiro Rodrygo, dentro da área, aos 13 minutos.



O empate chegou na segunda metade, com o avançado kosovar Vedat Muriqi a concluir de cabeça após pontapé de canto, aos 53 minutos, mas os maiorquinos podiam até ter festejado o triunfo nos minutos finais, em que Antonio Sánchez desperdiçou duas ocasiões claras.



O Real Madrid terminou o encontro em inferioridade numérica, após a expulsão com vermelho direto do lateral francês Ferland Mendy, aos 90+7 minutos, a punir uma entrada violenta sobre Muriqi.



Os encontros Valladolid-Espanyol e Villarreal-Atlético de Madrid completam, esta segunda-feira, a primeira ronda da Liga espanhola.