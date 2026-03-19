Real Madrid lamenta morte de ex-treinador de guarda-redes do clube

"O Real Madrid, o seu presidente e a sua Junta Diretiva lamentam profundamente a morte de Silvino Louro, treinador de guarda-redes do Real Madrid entre 2010 e 2013. O clube expressa condolências, carinho e afeto aos seus familiares, colegas, clube e entes queridos", reagiu o clube.

Em nota divulgada no seu site oficial, o emblema espanhol recorda que Silvino "integrou a equipa técnica do Real Madrid quando José Mourinho foi treinador", tendo conquistado nesse periodo um título de campeão espanhol, uma Taça do Rei de Espanha e uma Supertaça espanhola.

O antigo guarda-redes Silvino Louro, que jogou por Benfica e FC Porto e foi internacional por Portugal, morreu hoje aos 67 anos.

Nascido em Setúbal, em 1959, Silvino representou Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Benfica, FC Porto e Salgueiros ao longo de duas décadas como jogador e conquistou oito troféus, por entre 23 internacionalizações ao serviço da seleção principal de Portugal.

O resto da carreira foi dedicado ao treino especializado de guarda-redes, com passagens por FC Porto, os ingleses do Chelsea e do Manchester United, os italianos do Inter Milão e os espanhóis do Real Madrid, sempre integrado na equipa técnica de José Mourinho, atual treinador do Benfica, antes de uma última experiência nos sudaneses do Al Hilal Omdurman.