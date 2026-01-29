Real Madrid ou Inter no caminho do Benfica no play-off

De resto, o sorteio para os play-offs, que se realiza a 30 de janeiro às 11h00 (hora de Portugal), em Nyon, na Suíça, vai definir os duelos entre os 11.º/12.º classificados e os 21.º/22.º, 13.º/14.º e 19.º/20.º e, finalmente, entre os 15.º/16.º e os 17.º/18.º classificados.

Antes disso ainda se realizam os play-offs. A primeira mão está marcada para 17 e 18 de fevereiro e o segundo confronto das eliminatórias joga-se uma semana depois.

O sorteio entre as equipas da 9ª à 24.ª posição da fase de liga da Champions realiza-se esta sexta-feira, dois dias após a conclusão desta primeira etapa da competição. A definição dos jogos tem por base a classificação final da fase de liga da Liga dos Campeões.O Benfica ocupa, precisamente, a última vaga de acesso à próxima ronda, onde pode reencontrar o Real Madrid (9.º) ou defrontar o Inter (10.º). Quem não for sorteado como seu adversário, joga com o 23.º classificado Bodo/Glimt.Ultrapassando o próximo adversário na Liga dos Campeões, as ‘águias’ juntam-se aos oito emblemas já apurados, entre eles o Sporting.A curiosidade desta fase a eliminar da competição é que equipas do mesmo país já se podem defrontar e a formação de Rui Borges pode mesmo cruzar caminho com os encarnados.O sorteio que define os encontros dos oitavos de final realiza-se depois a 27 de fevereiro e no emparelhamento do jogo do Benfica (com Real Madrid ou Inter) estão os compatriotas do Sporting e o Manchester City.