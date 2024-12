Real Madrid perde e Mbappé falha penálti

A equipa basca foi a primeira a marcar, aos 53 minutos, por Alex Berenguer, a aproveitar uma confusão na área dos "merengues" para inaugurar o marcador, enquanto Kylian Mbappé introduziu a bola na baliza contrária, mas em fora de jogo.No entanto, o empate acabaria por chegar, pelo internacional inglês Jude Bellingham, aos 78 minutos.A igualdade só durou, porém, dois minutos, visto que Gorka Guruzeta fez o 2-1, aos 80, depois de uma perda de bola comprometedora do médio uruguaio Fede Valverde, que deixou o avançado basco na cara do guarda-redes Thibaut Courtois.Este jogo da 19.ª jornada foi antecipado porque o Athletic Bilbau, vencedor da Taça do Rei, e Real Madrid, campeão espanhol, vão disputar a Supertaça de Espanha em 8 e 9 de janeiro de 2025, na Arábia Saudita, juntamente com o Maiorca, finalista vencido da Taça do Rei, e o FC Barcelona, na condição de vice-campeão.