Real Madrid sobe ao comando em Espanha

Quatro dias antes de visitarem os ‘encarnados’ para a oitava e última ronda da fase de liga da principal prova europeia de clubes, os ‘merengues’ alcançaram o quinto triunfo consecutivo no campeonato doméstico, com golos de Kylian Mbappé (47 e 90+4 minutos), o segundo de penálti.



O avançado francês reforçou a liderança dos melhores marcadores da prova, ao chegar aos 21 tentos, e ajudou o Real Madrid a subir à condição ao primeiro lugar, com 51 pontos, dois acima do FC Barcelona, segundo classificado, que vai receber o lanterna-vermelha Oviedo no domingo.



Seguem-se Atlético de Madrid e Villarreal, ambos com 41 pontos, sendo que os ‘colchoneros’ jogam em casa frente ao Maiorca no domingo, ao passo que a equipa do português Renato Veiga, titular perante os ‘merengues’, tem um jogo em atraso e leva duas derrotas sucessivas.



Na quarta-feira, o Real Madrid vai visitar o Benfica numa das 18 partidas que serão realizadas em simultâneo na decisiva jornada da Liga dos Campeões, com os lisboetas em zona de eliminação e os recordistas de títulos de campeão europeu (15) perto do acesso direto aos oitavos de final.



