Real reduzido a nove é derrotado e FC Barcelona lidera com quatro pontos de vantagem

No Estádio Santiago Bernabéu, o ‘nulo’ persistiu durante os primeiros 45 minutos e foi no recomeço que os galegos chegaram ao primeiro golo do jogo, da autoria do sueco Williot Swedberg (minuto 53).



Se o cenário estava complicado para o clube da capital espanhola, ainda mais ficou com a expulsão de Fran Garcia, que foi admoestado com dois cartões amarelos num espaço de dois minutos (63 e 64).



Já no período de descontos, o antigo jogador do Benfica Alvaro Carreras viu o cartão vermelho direto e os 'merengues' consentiram um novo golo, novamente pelos pés do Williot Swedberg (90+3).



Este desfecho deixou o FC Barcelona confortável no topo, somando 40 pontos contra os 36 do rival, que não perdia na La Liga desde 27 de setembro, dia em que sofreu a primeira derrota ante o Atlético de Madrid (5-2). Já o Celta é 10.º, com 19.



Num encontro que terminou com uma expulsão para cada lado, foi uma grande penalidade convertida por Roberto Jean (39) a revelar-se suficiente para o Espanyol ultrapassar em casa o Rayo Vallecano (1-0) e somar o terceiro triunfo seguido na prova, na qual subiu ao quinto posto, com 27 pontos.



O conjunto de Vallecas está sem vencer há cinco jogo seguidos e é 12.º colocado, com 17.



Com Martim Neto no ‘banco’ durante os 90 minutos, o Elche (nono) bateu em casa do aflito Girona (18.º), por 3-0, graças ao remate certeiro de German Valera (40) e a um ‘bis’ de Rafa Mir (51 e 57).



O Valência conseguiu resgatar um ponto na receção ao Sevilha (1-1), por culpa do golo ‘fora de horas’ de Hugo Duro (90+3), em resposta ao tento dos andaluzes, que aconteceu num lance de infelicidade para Cesar Tarrega (58), após introduzir a bola na baliza errada.



O central português Fábio Cardoso viu a igualdade entre os suplentes do Sevilha, enquanto Thierry Correia e André Almeida alinharam de início no emblema ‘che’.

