Reduzido castigo a Neymar na Champions

Neymar foi suspenso em 26 de abril e viu a decisão confirmada pelo Comité de Recurso em 19 de junho, face às críticas que dirigiu à arbitragem após o jogo dos oitavos de final da 'Champions' em que o Manchester United eliminou o Paris Saint-Germain.



Na ocasião, em 6 de março, no final do jogo da segunda mão, que o internacional brasileiro não jogou, devido a lesão, Neymar escreveu na sua conta no Instagram que o videoárbitro foi uma vergonha, em alusão a um penálti decisivo para os red devils.



Com esta decisão do TAS, que ouviu o jogador na última sexta-feira, Neymar falhará a receção de quarta-feira do PSG ao Real Madrid e a viagem ao campo do Galatasaray, mas estará disponível na terceira ronda da Liga dos Campeões, em casa com o Club Brugge, em 22 de outubro.