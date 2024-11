Reims e Lyon empatam e atrasam-se na luta pelo pódio

O Lyon, que somou o terceiro empate nos últimos quatro jogos no campeonato francês, chegou à vantagem por Rayan Cherki, aos 38 minutos, mas o Reims igualou a partida pelo costa-marfinense Oumar Diaketé, aos 55, estabelecendo o 1-1 final.



Com o ponto amealhado, o Lyon manteve o quinto lugar, com 19, e o Reims ascendeu ao sexto, com 18, ficando ambos ao alcance do Nice, sétimo, com 17 e um jogo a menos, mas ‘afastaram-se’ do grupo da frente, liderado pelo Paris Saint-Germain, com 32.



Atrás dos parisienses seguem Mónaco, segundo, com 26 pontos, e Marselha, terceiro, que hoje bateu o Lens (3-1) e passou a somar 23.



O Saint-Étienne regressou aos triunfos, ao vencer em casa por 1-0 o Montpellier, com um golo do marroquino Benjamin Bouchouari, aos 47 minutos, e segue na 13.ª posição, com 13 pontos, enquanto os visitantes somaram a sexta derrota nos últimos sete jogos para o campeonato e continuam na 18.ª e última posição, com sete.