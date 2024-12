Renato Veiga marca e Pedro Neto assiste em triunfo do Chelsea frente ao Astana

O defesa Renato Veiga apontou o terceiro golo, aos 39 minutos, tendo conferido maior tranquilidade à equipa inglesa, ao corresponder de cabeça a um canto cobrado por Kiernan Dewsbury Hall.



Antes, foi a vez do extremo Pedro Neto brilhar - o outro internacional português do Chelsea, João Félix, ficou de fora por opção -, ao fazer as assistências para os dois primeiros golos dos 'blues', ambos anotados pelo espanhol Marc Guiu, aos 14 e 19 minutos.



Em encontro disputado em Almaty debaixo de uma temperatura a rondar os 10 graus negativos, o único golo do Astana surgiu em cima dos 45 minutos, através do croata Marin Tomasov.



Com este triunfo, o Chelsea está cada vez mais perto de assegurar o primeiro lugar nesta fase de liga, contando 15 pontos em cinco jogos, numa altura em que falta apenas uma jornada e pode ser apenas alcançado ainda hoje pelos polacos do Legia Varsóvia, que partiram para esta ronda com os mesmos pontos dos londrinos e recebem os suíços do Lugano.