República Checa, adversária de Portugal, goleia Malta em jogo particular

Num jogo disputado em solo austríaco, na Untersberg-Arena, em Grodig, a República Checa não deu hipóteses, chegando ao intervalo com uma vantagem de dois golos, graças a Antonin Barak, que inaugurou o marcador aos seis minutos, de penálti, e de Mojmir Chytil, aos 44.



Aos 48 minutos, foi a vez de David Jurásek (que atuou na última época nos alemães do Hoffenheim por empréstimo do Benfica) ampliar a vantagem, que voltou a crescer com o 'bis' de Chytil, aos 57.



Paul Mbong ainda reduziu para os malteses, mas Lingr (71), novamente Jurásek (85) e Cerny (89) fecharam as contas para a República Checa.



Noutro jogo particular, o Camboja bateu a Mongólia por 2-0, com golos de Ogawa e Ty Sá, ainda na primeira parte (22 e 30 minutos).