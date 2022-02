Ricardo Pereira renova com o Leicester até 2026

O lateral direito está nos 'foxes' desde julho de 2018, quando foi contratado ao FC Porto, e atingiu esta época a marca dos 100 jogos pelo emblema de Leicester.



"Eu diria que isso é a coisa natural a acontecer. Estou feliz aqui. Acho que o clube está feliz. É uma situação em que todos ganham. Estar na Premier League e num clube como o Leicester é algo que, quando eu era jovem, achava que estaria longe de acontecer. Agora, tenho de aproveitar o momento e continuar a fazer o melhor para o clube e para mim", disse Ricardo, em declarações ao site oficial do Leicester.



O jogador de 28 anos fez a sua formação no Sporting, tendo depois iniciado a carreira profissional no Vitória de Guimarães, ainda a atuar na posição de avançado.



Contratado pelo FC Porto, Ricardo passou duas épocas emprestado ao Nice, acabando mais tarde por regressar aos 'dragões', em 2017/18, época em que 'agarrou' a titularidade como lateral direito.



Pelo Leicester, o defesa soma 103 jogos e sete golos, apesar de ter falhado a primeira da metade da última temporada devido a lesão grave.



Pela seleção portuguesa, Ricardo Pereira leva sete internacionalizações e esteve na fase final do Mundial2018, na Rússia.