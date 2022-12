Rio Ave transfere Nando Pijnaker para o Sligo Rovers

O defesa neozelandês, de 23 anos, internacional pelo seu país, tinha sido contratado pelos vila-condenses em 2020, aos suíços do Grasshoppers, mas nunca se afirmou na equipa principal do Rio Ave, tendo participado em 13 jogos na equipa B e sub-23.Em 2022, e sem espaço no plantel, Nando Pijnaker foi cedido aos dinamarqueses Helsingor, onde disputou apenas uma partida, rumando, depois, para o Sligo Rovers, do principal escalão do futebol da Irlanda, onde se assumiu como uma das figuras da equipa, cumprindo 34 jogos.O acordo de empréstimo do defesa central ao emblema irlandês terminou em novembro, e, perante o interesse do Sligo Rovers, os vila-condense aceitaram transferir o atleta, que tinha contrato com o Rio Ave até 2024.