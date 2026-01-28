Futebol Internacional
River Plate apresenta projeto para ampliar Estádio Monumental
A obra de renovação e ampliação do estádio do River Plate prevê o aumento da lotação do recinto para 101 mil lugares. Será o segundo maior estádio do mundo.
O River Plate anunciou que vai realizar obras no Estádio Monumental, para aumentar a atual lotação do recinto em 16 mil assentos e construir uma nova cobertura. Atualmente, as bancadas podem receber até 85 mil espectadores.
Considerado o maior estádio da América do Sul desde 2023, ano da última remodelação, o Monumental, em Buenos Aires, vai tornar-se o segundo maior a nível mundial, só atrás do Estádio Primeiro de Maio Rungrado, em Pyongyang, na Coreia do Norte, com capacidade para 114 mil adeptos.
Em comunicado, o emblema argentino explicou que a obra vai superar os 100 milhões de dólares e garantiu que os jogos da equipa não vão ser afetados pela reforma.
“Os assentos serão inteiramente nas cores vermelha e branca, criando uma grande bandeira de 360 graus. Haverá lugares reservados para os sócios. A estrutura vai permitir sustentar a cobertura do estádio”, pode ler-se no anúncio.
O início das obras está previsto para o mês de abril. O projeto deverá estar finalizado em três anos, a tempo de receber os jogos de abertura do Mundial2030, que de resto se disputa em Portugal, Espanha e Marrocos.
