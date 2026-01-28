River Plate apresenta projeto para ampliar Estádio Monumental

Un nuevo capítulo de esta historia Monumental que comenzó en 1938. Bienvenidos a casa.



O River Plate anunciou que vai realizar obras no Estádio Monumental, para aumentar a atual lotação do recinto em 16 mil assentos e construir uma nova cobertura. Atualmente, as bancadas podem receber até 85 mil espectadores., na Coreia do Norte, com capacidade para 114 mil adeptos.Em comunicado, o emblema argentino explicou que“Os assentos serão inteiramente nas cores vermelha e branca, criando uma grande bandeira de 360 graus. Haverá lugares reservados para os sócios. A estrutura vai permitir sustentar a cobertura do estádio”, pode ler-se no anúncio.O início das obras está previsto para o mês de abril. O projeto deverá estar finalizado em três anos,, que de resto se disputa em Portugal, Espanha e Marrocos.