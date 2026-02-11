Roberto de Zerbi sai do Marselha

“Após discussões com todos os envolvidos na gestão do clube, [...] decidiu optar-se por uma mudança no comando da equipa principal”, lê-se num comunicado do Marselha, publicado durante a madrugada de hoje.



O emblema marselhês indica que esta foi “uma decisão coletiva, difícil, tomada após cuidadosa ponderação, no interesse do clube”, tendo em conta “os desafios desportivos deste final de temporada”.



“O Marselha está agradecido a Roberto De Zerbi pelo seu compromisso, empenho, profissionalismo e seriedade, marcados pelo segundo lugar conseguido na temporada 2024/25 [da Liga francesa]”, lê-se.



O italiano, de 46 anos, tinha sido anunciado como treinador do Marselha em junho de 2024, com um contrato de três temporadas, que acabou por não chegar ao fim, com a goleada sofrida em casa do PSG a ser decisiva para a saída de De Zerbi.



Neste momento, o Marselha ocupa o quarto lugar da Liga francesa, a 12 pontos do líder PSG, além de ter sido eliminado na fase de liga da Liga dos Campeões, ao terminar no 25.º posto, primeiro fora da zona de qualificação para o play-off.



Na 'Champions', o Marselha perdeu com o Sporting (2-1) e viu a sua eliminação ser confirmada pela vitória do Benfica sobre o Real Madrid (4-2).

