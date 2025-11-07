Roberto Martínez considera "orgulho" e "sinal" a nomeação para o prémio The Best

“Acho que é um orgulho e que é um sinal do que a seleção está a fazer: pela Liga das Nações, naquele que acho que é o formato mais exigente de sempre, os 10 jogos, a reviravolta contra a Dinamarca, ganhar contra a Alemanha [a jogar] na Alemanha, ganhar a final contra a Espanha, foram momentos importantes para isso. E depois há a perceção desde fora, que é sempre importante”, afirmou, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Logo após ter anunciado os convocados de Portugal para as partidas frente à Irlanda e a Arménia, de qualificação para o Mundial2026, o selecionador luso realçou ainda as nomeações dos internacionais portugueses Nuno Mendes e Vitinha, ambos do Paris Saint-Germain, para a lista de 11 jogadores que concorrem ao prémio The Best para melhor jogador.



“Ver o Vitinha e o Nuno Mendes também nomeados mostra o que a seleção está a fazer”, sublinhou Roberto Martínez, que conduziu Portugal à conquista da Liga das Nações e é um dos sete nomeados para melhor treinador do ano juntamente com Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (FC FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) e Arne Slot (Liverpool).



Em 2024, o italiano Carlo Ancelotti foi o vencedor do prémio para o melhor treinador, Emma Hayes arrebatou a de melhor treinadora no feminino, enquanto a o brasileiro Vinícius Júnior e a espanhola Aitana Bonmatí venceram os galardões de melhores jogador e jogadora, respetivamente.



