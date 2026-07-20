Rodri `Bola de Ouro`, à frente de Messi e Mbappé

Com um triunfo por 1-0, após prolongamento, face à Argentina, que defendia o título, os espanhóis venceram a final do Mundial2026.



O médio do Manchester City, ‘Bola de Ouro’ do ‘France Football’ em 2024, foi titular nos oito jogos da Espanha, sendo apenas substituído na estreia, com Cabo Verde (aos 87 minutos), e na final, com a Argentina (aos 99).



Rodri foi o ‘rei’ do meio-campo espanhol, que no domingo manietou por completo a Argentina, depois de já ter feito o mesmo face à França, nas meias-finais (2-0).



O argentino Lionel Messi, que, numa edição em que completou 39 anos, somou oito golos e quatro assistências, foi eleito o ‘Bola de Prata’, prémio para o segundo melhor jogador, depois de ter sido o ‘rei’ em 2014 e 2022.



O francês Kylian Mbappé, que ganhou a ‘Bota de Ouro’, ao somar 10 golos, contra oito de Messi, para o melhor registo desde os 10 do alemão Gerd Müller em 1970, foi o ‘Bola de Bronze’, para o terceiro melhor jogador da competição.



Com os 10 tentos, Mbappé tornou-se também o melhor marcador da história dos mundiais, com 22, mais um do que Messi.



Por seu lado, o guarda-redes Unai Simón foi, naturalmente, eleito o ‘Luva de Ouro’, depois de uma competição em que foi totalista (750 minutos) e só sofreu um golo, apontado nos quartos de final pelo belga Charles De Ketelaere.



À sua frente, destacou-se o central Pau Cubarsí, de 19 anos, que foi eleito o melhor jovem do Mundial2026, numa prova em que Lamine Yamal, também de 19, não apareceu ao seu nível habitual, somando apenas um golo, e nenhuma assistência.



