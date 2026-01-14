Rodrigo Ribeiro abandona Alvalade rumo ao Augsburgo

O acordo entre os dois clubes prevê a aquisição obrigatória do português pela equipa da Alemanha, caso este cumpra um determinado número de objetivos. Nessa eventualidade, Rodrigo Ribeiro junta-se ao plantel do Augsburgo por 6 milhões de euros, mais uma percentagem de uma futura venda.





O avançado ruma ao Augsburgo para reforçar o clube de futebol alemão, que ocupa o penúltimo lugar da tabela classificativa da Bundesliga, a dois pontos de distância do último classificado.





O jovem de Viana de Castelo somou apenas alguns minutos esta temporada na equipa principal dos leões, tendo sido regularmente cedido à equipa B, onde contabilizou 11 jogos, com cinco golos e uma assistência.





Já na época de 2024/2025, o avançado entrou em campo 21 vezes pelo Aves Futebol SAD e quatro pelo clube de Alvalade.





Esta é a segunda experiência do minhoto em território internacional, depois de ter sido emprestado à Premier League em 23/24 e integrado o plantel do Nottingham Forest.