Roma cola-se à Juventus no quarto lugar após vencer na receção ao Cagliari

No Olímpico de Roma, a grande figura foi o neerlandês Donyell Malen, que ingressou nos ‘giallorossi’ em janeiro, por empréstimo dos ingleses do Aston Villa.



Quando decorria o minuto 25, o avançado ‘picou’ a bola por cima do guarda-redes da formação da Sardenha para dar vantagem à Roma, com o ‘bis’ a acontecer após o regresso dos balneários, desta vez a encostar o esférico ‘à boca' da baliza, aos 65.



Com o regresso aos triunfos, depois de um empate e uma derrota, os romanos, que estão na quinta posição, passaram a somar os mesmos 46 pontos da quarta colocada Juventus.



A Serie A é liderada de forma destacada pelo Inter Milão (58 pontos), seguido do segundo classificado AC Milan (50), que tem um jogo em atraso, com o campeão Nápoles (49) a fechar o pódio.



O Cagliari, que contou com o português Zé Pedro de início, é 12.º, com 28.



Em Bérgamo, o montenegrino Nikola Krstovic (13) e Davide Zappacosta (25) fabricaram o triunfo favorável à Atalanta, na receção à Cremonese (2-1), que ainda conseguiu encurtar distâncias pelo norueguês Morten Thorsby (90+4).



Com este desfecho, a Atalanta passou a somar 39 pontos, no sétimo lugar, ficando a dois do Como (sexto).