Roma contrata central alemão Mats Hummels

Por se encontrar livre no mercado é que Mats Hummels, depois de não renovar contrato com o Borussia Dortmund, pôde ser inscrito pela Roma na Serie A após o fecho da janela de transferências em Itália.



O defesa central alemão, que se sagrou vice-campeão europeu de clubes na época passada, ao perder na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, foi alvo do interesse de vários clubes desde que anunciou sua saída do Borussia Dortmund, nomeadamente do Bolonha, que está de regresso à Liga dos Campeões após um interregno de 59 anos.



Formado no Bayern de Munique, Hummels, de 35 anos, vai jogar pela primeira vez no estrangeiro, visto que só vestiu as camisolas do clube bávaro e do Borussia Dortmund ao longo da carreira, envergando a camisola da Roma durante a próxima época, mas poderá fazê-lo por duas épocas, uma vez que o contrato prevê uma opção por mais um ano.



O central campeão mundial pela Alemanha em 2014, no Brasil, é um dos ídolos do Borussia Dortmund, ao serviço do qual jogou 508 partidas, marcou 38 golos e conquistou duas edições da Bundesliga, duas Taças da Alemanha e três Supertaças.



A Roma, que já tinha falhado a contratação do central Tiago Djaló, da Juventus, que assinou pelo FC Porto, e vendido o passe do central inglês Chris Smalling para a Arábia Saudita, tem tido um início de época dececionante, somando dois empates e uma derrota nas três primeiras jornadas da Liga italiana.