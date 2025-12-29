Roma fecha ano com triunfo

Quando estavam decorridos 31 minutos já os romanos venciam por 3-0, recuperando o fôlego perdido nas últimas quatros rondas, nas quais sofreram três derrotas, a última das quais com a Juventus (2-1), formação que vai receber o Benfica em 21 de janeiro para a Liga dos Campeões.



Com o triunfo de hoje, a Roma passa a somar 33 pontos e regressa à quarta posição da Serie A, a última de acesso à Liga dos Campeões, que tinha sido provisoriamente ocupada pela ‘Juve’, que tem 32.



No Estádio Olímpico, Soulé, de pé esquerdo, abriu o marcador, aos 14 minutos, na sequência de um mau alívio de um jogador do Génova.



Cinco minutos depois, Manu Koné ampliou a vantagem dos romanos, estreando-se a marcar esta temporada, com um remate que ainda desviou num defesa contrário.



Primeira equipa a ‘salvo’ no campeonato, o Génova, com o português Vitinha no ‘onze’, já perdia por três à passagem da meia hora, depois de Ruslan Malinovskyi, com um atraso para zona proibida, ter ‘oferecido’ o golo a Ferguson.



Os romanos ‘desaceleraram’ na segunda parte e os visitantes acabaram mesmo por marcar o golo de 'honra' já nos minutos finais, através de Jeff Ekhator (87).



A Liga italiana é liderada pelo Inter, com 36 pontos, seguindo-se o AC Milan, com menos um ponto, e o Nápoles com menos dois – as três equipas têm menos um jogo do que a Roma.



Nesta classificação, o Génova é 17.º, com 14 pontos, estando a dois da zona de despromoção.

