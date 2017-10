Ronaldo à procura de mais um título de melhor do Mundo

Mário Aleixo - RTP 23 Out, 2017, 08:36 / atualizado em 23 Out, 2017, 08:37 | Futebol Internacional

Depois dos triunfos em 2008, 2013, 2015 e 2016, o capitão da seleção lusa poderá ser eleito o melhor do mundo no período compreendido entre 20 de novembro de 2016 e 2 de julho de 2017.



Nestes mais de sete meses, Cristiano Ronaldo ajudou o Real Madrid a vencer o Mundial de clubes, com “hat-trick” no jogo decisivo, a Liga dos Campeões, com um “bis” na final com a Juventus (4-1) e um total de 11 tentos na prova, e a Liga espanhola.



O jornalista da Antena 1, David Carvalho, faz a antevisão do que se passará ao final da tarde, em Londres, na cerimónia de atribuição dos prémios.





Cristiano Ronaldo deverá ser eleito "The Best" pela quinta vez.O “7” dos “merengues” teve o seu melhor período precisamente na parte final da época, em que conseguiu 16 golos nos últimos 10 jogos pelo Real Madrid, incluindo cinco face ao Bayern Munique e três perante o Atlético de Madrid, na “Champions”.Em termos numéricos, o português, que pela seleção se ficou pelo terceiro lugar da Taça das Confederações, marcou 39 golos, em 40 jogos, precisamente o mesmo registo de Lionel Messi.Além de Ronaldo, são candidatos ao “The Best” o jogador argentino do FC Barcelona e o brasileiro Neymar, que, no último defeso, trocou o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain, pela módica quantia de 222 milhões de euros, um recorde mundial.Domingo à noite já a jornalista da RTP, Inês Gonçalves, descrevia o ambiente de crescente expetativa que se vivia junto ao local onde decorrerá a cerimónia.O prémio de melhor jogador é entregue numa cerimónia marcada para Londres, onde serão coroados igualmente, entre outros, a melhor jogadora, os melhores treinadores, de equipa masculina e feminina, o melhor guarda-redes e o melhor golo.