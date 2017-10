Rúben Neves e Roderick entregam prémio a Ronaldo

O prémio de melhor jogador do Mundo é entregue numa cerimónia marcada para Londres, esta segunda-feira, e os dois futebolistas lusos ao jornalista da Antena 1 David Carvalho, consideraram que a atribuição da distinção ao capitão da seleção nacional é de toda a justiça.



Rúben Neves, de 20 anos, médio, justificou desta forma a sua escolha: “Ronaldo fez uma excelente campanha. Ganhou todos os títulos. Voltou a marcar imensos golos. Foi decisivo em muitos jogos e muitas competições. Não haverá dúvida acerca da atribuição do prémio”.



Roderick Miranda, de 26 anos, defesa, enalteceu as qualidades do compatriota desta forma: “Sempre foi humilde. Sempre trabalhou. Todos os dias é o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. Foi sempre um exemplo. É uma referência mundial para todos e também apra nós portugueses”.