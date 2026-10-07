Ronaldo homenageia Messi: "Todo o meu respeito pelo que conquistaste com a Argentina"

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“Também foram imprescindíveis os meus amigos, todos os colegas e técnicos que tive, juntamente com o staff. Não quero esquecer o Diego [Maradona], que colocou o nosso país onde merecia estar e que, como sempre digo, sei que nos ajudou estando aqui connosco e também do céu, em cada passo que demos”, acrescentou Lionel Messi.



Num comentário à publicação, Cristiano Ronaldo não quis deixar passar o momento que marca o fim da ligação de Messi à seleção. “Leo, tantos anos a defenderes o teu país e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que conquistaste com a Argentina. Um abraço”, escreveu o internacional português.





“Também foram imprescindíveis os meus amigos, todos os colegas e técnicos que tive, juntamente com o staff. Não quero esquecer o Diego [Maradona], que colocou o nosso país onde merecia estar e que, como sempre digo, sei que nos ajudou estando aqui connosco e também do céu, em cada passo que demos”, acrescentou Lionel Messi.Num comentário à publicação, Cristiano Ronaldo não quis deixar passar o momento que marca o fim da ligação de Messi à seleção. “Leo, tantos anos a defenderes o teu país e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que conquistaste com a Argentina. Um abraço”, escreveu o internacional português.

Lionel Messi realizou na madrugada desta quarta-feira o último jogo com a camisola da seleção argentina. Num encontro particular frente ao Benim, o estádio El Monumental, em Buenos Aires, encheu-se para a despedida. Na ressaca de uma noite de emoções fortes, Messi escreveu uma mensagem nas redes sociais que rapidamente se tornou viral e chegou a Cristiano Ronaldo.“Ontem foi meu último jogo e já estou com saudades de vestir o azul e branco. Eu sei que estou tomando a decisão certa. Foi um caminho incrível, cheio de alegrias e também de algumas tristezas, mas é claro que valeu a pena cada passo que dei”, lê-se na publicação.